Ciclista de 85 anos morre após ser atingido por ônibus escolar em Caarapó

O idoso Dauro Ribeiro de Lima, de 85 anos, morreu no Hospital Beneficente São Mateus, em Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande, durante a segunda-feira (19) após ter complicações em razão de um acidente de trânsito que sofreu próximo ao 2ª Companhia Independente da Polícia Militar.

O acidente em questão aconteceu nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, quando a vítima trafegava de bicicleta pela rua José Bonifácio e ao passar pelo cruzamento com a rua Duque de Caxias, acabou sendo atingindo por um ônibus escolar.

Segundo informações do site Caarapó News, o Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o idoso, mas ele saiu inconsciente do local e foi encaminhado as pressas para o atendimento hospitalar.

Contudo, diante da gravidade do acidente, ele não resistiu e morreu horas mais tarde.

Ainda conforme o site, Dauro era tio de um empresário e trabalhava na companhia do sobrinho em um supermercado, em Caarapó.

