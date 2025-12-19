Cobrando melhorias e segurança na rodovia, indígenas bloqueiam MS-162 em Sidrolândia

Parte da rodovia MS-162, em Sidrolândia, amanheceu a sexta-feira, dia 19, bloqueada em razão do protesto de indígenas que cobram melhorias, mais segurança e conservação da rodovia estadual.
O protesto está sendo pacífico e organizado, tendo apoio de moradores de comunidades indígenas do município, além de lideranças e outras aldeias da região.
Segundo o site SidroNews, os indígenas apontam que a rodovia está em más condições e por isso cobram as melhorias. No pedido, ainda está o asfaltamento de estradas vicinais, que cortam o trecho do Assentamento Flórida.
Alguns objetos foram colocados na rodovia e incendiados, impossibilitando a passagem de veículos.
Até o momento, conforme o site local, não há previsão de liberação do tráfego no local.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
MP atua para fortalecer rede de proteção e combater a evasão escolar em Coxim
Interior
Fazendinha foi destaque na Expo Sidrolândia 25
Justiça
Casal que se dizia da Caixa é condenado por golpe que causou prejuízo de R$ 15 mi em MS
Interior
Juiz manda a júri popular homem que matou o patrão em Deodápolis com tiros e golpes de facão
Interior
Alvos do MPMS, influenciadores que ridicularizaram o Caps vão pagar mais de R$ 15 mil
Interior
STJ nega revogação de prisão de ex-vereador de Sete Quedas investigado por estupro
Comportamento
VÍDEO: Fã da PM, dona Iraci recebe surpresa de militares no aniversário em Três Lagoas
Interior
Juíza mantém Rúbia presa por assassinato de jogador em Sete Quedas
Interior
Carga de carne desaparece e carreta é encontrada abandonada em Costa Rica
Justiça