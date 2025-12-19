Menu
Cobrando melhorias e segurança na rodovia, indígenas bloqueiam MS-162 em Sidrolândia

Até o momento, conforme o site local, não há previsão de liberação do tráfego no local

19 dezembro 2025 - 08h55Luiz Vinicius     atualizado em 19/12/2025 às 09h40
Protesto é considerado pacíficoProtesto é considerado pacífico   (SidroNews)
Dr Canela

Parte da rodovia MS-162, em Sidrolândia, amanheceu a sexta-feira, dia 19, bloqueada em razão do protesto de indígenas que cobram melhorias, mais segurança e conservação da rodovia estadual.

O protesto está sendo pacífico e organizado, tendo apoio de moradores de comunidades indígenas do município, além de lideranças e outras aldeias da região.

Segundo o site SidroNews, os indígenas apontam que a rodovia está em más condições e por isso cobram as melhorias. No pedido, ainda está o asfaltamento de estradas vicinais, que cortam o trecho do Assentamento Flórida.

Alguns objetos foram colocados na rodovia e incendiados, impossibilitando a passagem de veículos.

Até o momento, conforme o site local, não há previsão de liberação do tráfego no local.

