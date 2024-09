Corpo de homem é encontrado em rodovia com marca de tiro e facada em Nova Andradina

Cristiano da Silva Bulcão, de 37 anos, foi assassinado e teve o corpo deixado às margens da MS-473, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande, na madrugada deste domingo (29). A vítima apresentava perfurações de facas e marcas de disparo de arma de fogo.

Informações do site Jornal da Nova, apontam que populares estavam em uma chácara realizando uma confraternização, quando ao deixarem a propriedade rural se depararam com o corpo do homem jogada na rodovia, todo ensanguentado.

Imediatamente eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que estiveram no local e constataram o óbito da vítima, acionando também a Polícia Civil, que compareceu acompanhada da Polícia Civil.

Na verificação inicial, o homem estava com uma marca de tiro no pescoço e um corte na lateral do pescoço, provocado pela facada.

A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, considerado, inclusive, disputas pessoais ou envolvimento com o crime. Testemunhas estão sendo interrogadas e câmeras estão sendo analisadas.

Ainda conforme o site, o homem estava de calça, um par de chinelos com tema infantil feminino e tinha uma tatuagem no braço do lado direito.

