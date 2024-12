Corpo de homem que se afogou no rio Aquidauana é encontrado

O corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, mas sem identificação, foi localizado neste domingo (22), no rio Aquidauana, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande, por equipes do Corpo de Bombeiros.

A vítima estava desaparecida desde sábado, dia 21 de dezembro, quando os militares foram acionados para atender a situação de afogamento em que a vítima chegou a pedir por ajuda.

No primeiro dia de buscas, o homem não foi localizado. Durante o domingo, segundo o site A Princesinha News, uma testemunha revelou que viu o homem gritando próximo ao Pesqueiro do Dedé.

Com informações mais detalhadas, os militares retomaram as buscas e conseguiram localizar o corpo nas proximidades do frigorífico.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

