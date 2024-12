Corpo de rapaz desaparecido no rio Aquidauana é encontrado pelos Bombeiros

O corpo do jovem Samuel da Silva, de 26 anos, que estava desaparecido nas águas do rio Aquidauana, na região de Piraputanga, foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira (30), pela equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o corpo da vítima estava próximo à chácara Cachoeira de Pedra. Ele estava enroscado entre as pedras, do lado esquerdo do rio.

Samuel estava acompanhado de outra pessoa quando tentou realizar a travessia do rio, contudo, apenas a testemunha conseguiu chegar ao outro lado da margem, enquanto o rapaz não teve o mesmo sucesso e desapareceu.

O rapaz estava acompanhado de amigos e familiares e durante o domingo (29), eles conheceram o Morro do Paxixi, no distrito de Camisão, e pouco depois seguiram para um restaurante em Piraputanga, que fica às margens do rio.

Samuel nasceu em Itaituba, no Pará.

