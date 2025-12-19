Menu
Curto-circuito em ar-condicionado provoca princípio de incêndio em residência em Chapadão do Sul

Ao chegar no local, os militares realizaram o rescaldo e a ventilação da residência, garantindo que não houvesse riscos adicionais para os moradores

19 dezembro 2025 - 19h23Brenda Assis
Um princípio de incêndio foi registrado na tarde desta quinta-feira (18) em uma residência localizada na Rua Seriema, em Chapadão do Sul. O fogo teria começado devido a um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o registro, o incidente aconteceu por volta das 14h20, quando as militares foram acionados via rádio. No momento, um cidadão que passava pela rua percebeu as chamas e utilizou um extintor de incêndio do próprio veículo para conter o fogo, evitando que as chamas se alastrassem.

Ao chegar no local, os militares realizaram o rescaldo e a ventilação da residência, garantindo que não houvesse riscos adicionais para os moradores.

Não foram registradas vítimas e o incêndio foi controlado rapidamente, graças à ação rápida do morador e à chegada dos Bombeiros.

