Folgado: Ladrão invade residência, furta dinheiro e ainda "almoça" no local

Uma idosa, de 64 anos, procurou a polícia na sexta-feira (6) após um ladrão arrombar a porta de sua residência, localizada no Residencial Bonanza, em Dourados, e roubar dinheiro e consumir alimentos no local.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu entre 7h e 17h, período que a vítima estava fora da residência. Ao voltar para casa, a mulher encontrou a porta do imóvel estourada.

Ao averiguar a residência, ela deu a falta de R$ 1 mil, além de perceber que alimentos foram consumidos e levados pelo invasor.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como furto e ainda será investigado.

