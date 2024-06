Funcionário encontra ossada em área de vegetação de fazenda em Inocência

Trabalhador de uma fazenda encontrou uma ossada humana e parte de roupas em uma área de vegetação fechada na propriedade rural, em Inocência - a 337 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (25).

Segundo informações no boletim de ocorrência, o funcionário alega que estava no interior da fazenda e durante a vistoria pelo campo, encontrou os restos mortais que estavam praticamente dentro da mata de vegetação fechada da fazenda.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e constataram que a ossada humana estava no local a bastante tempo, com os ossos espalhados e ainda foi localizado algumas partes de roupas.

O funcionário declarou que não tem ideia de quem possa ser a vítima ou até mesmo como ela pode ter morrido. Os ossos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Criminalista da cidade para as providências.

O caso foi tratado como morte a esclarecer e achado de ossada.

