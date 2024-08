Homem é agredido pela companheira após suspeitar de traição

Um homem, de 26 anos, procurou a polícia após ser alvo de lesão corporal praticada por sua ex-companheira, de 28 anos, no Bairro Jardim Imperial, em Nova Andradina, cidade a 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Dourados News, os dois estavam deitados em casa quando, em dado momento, uma notificação de chegada de mensagem de áudio tocou no aparelho da suspeita.

Ao notar o nervosismo de sua então companheira, o homem pediu para ouvir o áudio em questão, pedido negado pela mulher. Foi em uma tentativa de tomar o aparelho para ouvir a mensagem que o homem acabou agredido com socos, tapas e chutes, resultando em lesões aparentes pelo corpo.

Diante das agressões e provável infidelidade de sua companheira, o homem decidiu por terminar o relacionamento.

Na delegacia, a vítima registrou interesse em representar criminalmente contra a ex-companheira.

