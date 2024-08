JD1TV: Agricultores acusam indígenas de incendiarem ponte em Douradina

Com o aumento das tensões, produtores rurais e indígenas guarani-kaiowá, que reivindicam a demarcação de território na cidade de Douradina, município a 190 quilômetros de Campo Grande, voltaram a trocar acusações nesta quinta-feira (22), após um incêndio atingir uma ponte na região de disputa.

Em dois vídeos que circulam em aplicativos de troca de mensagens, sitiantes da região aparecem apagando um incêndio em uma ponte de madeira entre os municípios de Douradina e Itaporã.

“Eles colocaram fogo na fonte, no Panambizinho, divisa de município, olha que absurdo gente, isso daqui tá totalmente fora do controle [...] eles estão acabando com tudo”, disse uma morada no vídeo.

Em outro vídeo, um moradora aparece segurando uma mangueira, apagando as chamas, e reclamando da situação. “É palhaçada o que está acontecendo no município de Douradina [...], virou brincadeira, não respeitam a Força Nacional, não respeitam os direitos dos agricultores que moram na região, que tem que sair cedo para trabalhar, é palhaçada o que esses ‘índios’ estão fazendo”, disse o sitiante.

A história, no entanto, é outra quando contada pelos indígenas, que afirmam que os responsáveis pelos incêndios seriam os produtores rurais, que até mesmo teriam chegado a incendiar barracos de ocupações anteriores e mais antigas.

Confira o vídeo gravado por moradores:

Your browser does not support HTML5 video.

