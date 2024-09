JD1TV: Menina de 6 anos morre durante incêndio em residência em Deodápolis

A pequena Valentina, de 6 anos, morreu durante um incêndio que atingiu a residência em que ela morava, na noite desta quinta-feira (12), em Deodápolis - a 250 quilômetros de Campo Grande.

Informações preliminares sobre o caso, apontam que um carregador que estava na tomada explodiu e deu início as chamas, que tomou praticamente toda a residência, virando um incêndio de grandes proporções.

Populares se desesperaram e tentaram socorrer a menina, mas não conseguiram. Há também informações que a mãe da criança se arriscou de todas as formas para salvar a filha, mas sem sucesso.

Ela também ficou ferida na ação e foi levada a uma unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve posteriormente as chamas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.