JD1TV: Presidente do Hospital Elmíria Silvério Barbosa deseja morte de candidata em vídeo

Jacob Breure, presidente do hospital Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia, virou o centro de uma polêmica após gravar um vídeo agressivo onde aparece desejando que a candidata à vereadora Edna Osiro (PP) morra “podre com esse povo” após deixar o PL para se juntar à outra sigla.

“Se você tivesse escutado nós, ficado no partido do PL, do lado certo. Você ia ter apoio financeiro, ia ter adesivo, ia ter cabo eleitoral, ia estar do lado certo não é esse bando de sem vergonha que está do seu lado, que você fica defendendo e dançando musiquinha na avenida que eu já estou sabendo. Fica aí, morre podre perto desse povo aí”, disse Jacob em vídeo enviado à candidata.

Edna afirmou que ficou assustada com as falas feitas pelo presidente do hospital, que é o principal doador da campanha de Rodrigo Basso (PL) à prefeitura de Sidrolândia, que foram motivadas devido sua mudança de partido.

“Eu escolhi ficar ao lado do povo de Sidrolândia. Eu escolhi ficar sim do lado certo, não importa se eles têm dinheiro. Não estou a venda. Tenho um projeto por Sidrolândia e é isso que acredito. É triste ele desejar a morte ‘podre’ chamando pessoas de povo de forma pejorativa. E o povo que vota. E o povo quem elege. O assentado, o indígena, a dona de casa, a mãe que precisa de vaga no hospital para o filho. Esse é o povo que eu estou ao lado”, afirmou a candidata.

Ela ainda afirmou que considerava Jacob um amigo, e afirma que é triste perder uma amizade por motivações políticas. “Achava que ele era meu amigo. Não se conformou, mas nunca me deram espaço, nunca me abriram espaço político. É triste a pessoa fazer isso por causa de política”, lamentou.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

