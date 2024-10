Jovem é pego 'com excesso' de pornografia infanto-juvenil em operação em Caarapó

Durante mais uma fase da Operação Sentinela, deflagrada na manhã desta quinta-feira (17), em Caarapó, a Polícia Civil conseguiu apreender um computador que continha excesso de arquivos pornográficos infanto-juvenil.

A operação reprime a divulgação desses materiais e identifica quem são as pessoas que jogam os vídeos na Dark Web. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Investigações do Núcleo de Inteligência Policial identificaram de um homem de 19 anos, residente na cidade de Caarapó, que mantinha armazenado, arquivos contendo abuso sexual infanto-juvenil em ambiente cibernético.

O homem foi localizado após sua atividade cibernética com acessos a sites da Dark Web e armazenamento de grande quantidade de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescente.

Durante o cumprimento do mandado, o computador e os aparelhos celulares encontrados no local foram apreendidos e o homem conduzido até a Delegacia de Caarapó para as demais providências.

