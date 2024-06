Motociclista de 18 anos morre após bater em moto em Ribas do Rio Pardo

O jovem motociclista Lizandro Alvarenga Chimenes, de 18 anos, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (7) em um grave acidente de trânsito ao colidir com outra motocicleta, na Avenida Aniceta Rodrigues, no Jardim Vista Alegre, em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma Honda Titan e seguia pelo sentido da pista do centro ao bairro da cidade, quando por algum motivo a ser esclarecido, bateu na traseira da motocicleta que estava com dois ocupantes.

Conforme o registro, a polícia identificou por meio de câmera de segurança que Lizandro estava atrás da motocicleta e colidiu violentamente no veículo. A Polícia Científica esteve no local apurando as condições que levaram ao acidente de trânsito.

Ainda no boletim de ocorrência, é citado que um dos ocupantes da motocicleta atingida pela vítima, levanta e vai em direção ao jovem, que devido ao impacto, foi lançado a vários metros. Ele chega a mexer no corpo, mas volta para a motocicleta e se evade do local na companhia da outra pessoa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

