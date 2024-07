Motoentregador é ferido a tiros por suspeito encapuzado em Chapadão do Sul

Motoentregador, de 23 anos, foi alvo de um atentado a tiros por um suspeito encapuzado, na noite desta quinta-feira (4) enquanto realizava a última entrega do seu expediente, em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi atingido por pelo menos três disparos, sendo um em cada braço e outro em uma das pernas.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava chegando no endereço, que seria no cruzamento da Avenida das Emas com a rua Biguá, no Bairro Esplanada V, quando o suspeito apareceu.

Sem qualquer contato, o atirador, que estava encapuzado, passou a atirar várias vezes contra o motoentregador e fugiu na sequência.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado consciente e orientado para a unidade hospitalar da cidade.

A Polícia Militar também foi acionada, realizou rondas pela região, mas não encontrou o suspeito até o momento.

