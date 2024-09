Polícia prende suspeito de matar homem na frente da esposa em Três Lagoas

Saiba Mais Interior Homem é morto a tiros na frente da esposa em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, prendeu durante uma operação realizada na tarde desta segunda-feira (2) na Vila Piloto, o suspeito de atirar e matar Dreison Maciel Barrios, de 43 anos, em maio deste ano. O crime foi cometido na frente da esposa e do enteado da vítima.

Informações divulgadas pela polícia apontam que o criminoso atuou na companhia de um comparsa. Logo nas primeiras horas após o crime, as equipes da Polícia Civil iniciaram as investigações, e chegaram ao nome do suspeito.

As investigações prosseguiram, e após a coleta de farto material probatório, inclusive com auto de reconhecimento feito por uma das testemunhas, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, sendo referida medida constritiva decretada pelo Poder Judiciário.

As equipes deflagraram a operação no Bairro Vila Piloto, para cumprimento de três mandados de busca e apreensão, e um de prisão temporária.

Após a conclusão do inquérito, o suspeito poderá ser denunciado e processado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, e se condenado poderá receber uma pena de até trinta anos de reclusão.

As investigações continuam para se comprovar a identidade do segundo envolvido, sendo que já existem elementos de sua identificação.

