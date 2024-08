Promotora apura 'rachadinha' e outras irregularidades na Câmara de Bataguassu

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um procedimento preparatório para investigar possíveis irregularidades na Câmara Municipal de Bataguassu.

O Procedimento Preparatório nº 06.2024.00000705-0 foi instaurado para colher elementos sobre uma suposta "rachadinha" dentro do legislativo municipal. Além disso, o procedimento também apura outras questões, como publicidades institucionais "cruzadas", fraude em licitação para serviço de pintura do prédio da Câmara, superfaturamento em serviços de higienização contra Covid-19, e fraude em concurso público, entre outras.

A promotora Patrícia Almirão Padovan determinou a instauração do procedimento, que segue em sigilo. A decisão de abertura do Procedimento Preparatório foi divulgada no Diário Oficial do MPMS.

