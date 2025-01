Veterinário morre a facadas e suspeito também é morto em fazenda de Rio Verde

O veterinário Lucas Castilho de Souza, de 29 anos, foi morto com golpes de faca na noite do último domingo (12), em uma fazenda em Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande. O caso só veio a tona no final da tarde desta segunda-feira (13).

O suspeito de cometer o crime foi Rafael Espírito Santo Araújo, de 34 anos, que também foi esfaqueado e morto por outra pessoa que estava na fazenda, poucas horas após o primeiro homicídio.

Consta no boletim de ocorrência, que o Araújo chegou a ser detido e amarrado por alguns funcionários para que pudesse ser preso pelas autoridades, mas antes disso, houve o homicídio cometido por Marciano de Araújo Pinto, de 38 anos.

Ainda conforme o registro policial, Marciano, alegou que agiu em legítima defesa, pois Rafael estava rondando os alojamentos e chegou a ameaçar ir para dele, por isso desferiu a facada. Contudo, testemunhas revelaram outra versão do fato, apontando que Piauí, como Rafael era conhecido, estava detido no momento que Marciano apareceu para desferir a facada, pois estava visivelmente embriagado.

As autoridades estiveram no local onde tudo aconteceu e encontraram ao menos quatro facas, sendo duas com manchas de sangue que serão analisadas pela perícia.

O caso foi registrado como homicídio simples e homicídio qualificado que dificultou defesa do ofendido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também