O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) abriu inquérito civil para apurar a responsabilidade civil, especialmente a ocorrência de dano moral coletivo, decorrente de manifestações discriminatórias e ameaças dirigidas às comunidades indígenas das Aldeias Sassoró e Jaguapiré, em Tacuru/MS.

As manifestações foram veiculadas em áudios divulgados em um grupo de WhatsApp em outubro de 2026 e atribuídas a servidores municipais. A investigação também vai acompanhar as providências adotadas pelo Município de Tacuru quanto à apuração disciplinar dos fatos e à continuidade, à segurança e à não discriminação dos serviços públicos prestados às comunidades.

A determinação para abertura da investigação foi feita pela procuradora da República Karine Suzana Hoffstaeter Boteon. Foram indicados como investigados o Município de Tacuru/MS, Valmira Rodrigues Filho, servidor público municipal, e Cicero Genilson Barbosa, também servidor público municipal.

A procuradora determinou ainda que a Prefeitura Municipal de Tacuru preste informações no prazo de 10 dias úteis. Entre os documentos e dados requisitados estão a cópia integral do processo administrativo disciplinar instaurado, informações sobre os cargos, a lotação e as atribuições dos servidores investigados, além do esclarecimento sobre eventual atendimento direto às comunidades indígenas das Aldeias Sassoró e Jaguapiré.

Segundo a procuradora, um dos áudios foi divulgado no grupo do aplicativo WhatsApp denominado “XBando” e contém gravações com expressões depreciativas contra indígenas, referências ao envenenamento da água consumida pelas comunidades e ameaças de violência física.

As circunstâncias, conforme apontado na determinação, suscitaram preocupação quanto à segurança dos moradores e à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais às comunidades.

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