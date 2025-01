Doações do município de Rochedo a paróquias são investigadas pelo MP

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou investigação sobre o Município de Rochedo, com base em uma denúncia anônima que levanta suspeitas sobre irregularidades nas doações de valores e na prestação de contas dessas transferências. Os recursos teriam sido destinados à 'Paróquia São Sebastião Mártir' e à 'Paróquia Bom Jesus'.

O Inquérito Civil nº 06.2025.00000041-7 está sendo conduzido pelo promotor de Justiça Jean Carlos Piloneto e tramita em sigilo. Não foram divulgados detalhes sobre o teor dos documentos ou os elementos da investigação.

A instauração da investigação foi divulgada no Diário Oficial do MPMS, mas a publicação omitiu informações mais detalhadas, em razão do sigilo que envolve o caso.

