TCE fiscaliza cobertura vacinal infantil em municípios de MS

Vinícius Santos com informações do TCE-MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realizou uma fiscalização ordenada em diversos municípios do estado para verificar a cobertura vacinal destinada a crianças de zero a seis anos, como parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A ação, conduzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), atende às prioridades do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância do TCE-MS.

Entre os dias 22 e 26 de julho, auditores estaduais de controle externo da Divisão de Fiscalização da Saúde realizaram Auditorias de Conformidade em seis municípios: Douradina, Itaporã, Japorã, Mundo Novo, Paranhos e Tacuru. O objetivo principal era avaliar o calendário e o alcance das metas vacinais, além de analisar indicadores relacionados ao público-alvo de zero a seis anos.

A fiscalização foi coordenada por Haroldo Oliveira Souza, chefe da Divisão da Saúde do TCE-MS. Ele explicou que o objetivo é avaliar a operacionalização do Plano Nacional de Imunização nos municípios do estado. "Nas próximas semanas, mais municípios serão fiscalizados e, ao final, os achados serão agrupados e encaminhados aos conselheiros relatores para recomendações e determinações necessárias", afirmou Haroldo Souza.

Reação - O prefeito de Douradina, Jean Sérgio Fogaça, elogiou a iniciativa do TCE-MS. "O Programa da Primeira Infância tem sido essencial no acompanhamento das nossas metas vacinais. O apoio do TCE-MS, com seus auditores aqui, nos presta um importante auxílio", destacou o prefeito.

A fiscalização em Douradina e Itaporã foi coordenada pelos auditores estaduais de controle externo Marcelo Arruda e Jailma Soares, que desempenharam um papel fundamental na execução e avaliação das ações de imunização nesses municípios.

