BNDES destina R$ 318 milhões do Fundo Amazônia para segurança pública no bioma

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública vão destinar R$ 318,5 milhões em recursos do Fundo Amazônia para o programa Segurança e Soberania na Amazônia Legal (AMAS), voltado para ações de combate ao crime em territórios ocupados pelo bioma.

O Fundo Amazônia foi criado em 2008 para financiar ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento.

A medida foi formalizada nesta segunda-feira (17), durante cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e dos ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, e Marina Silva, do Meio Ambiente.

O AMAS faz parte do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDam), criado em 2004, para fortalecer as ações de combate ao crime organizado e ambiental nos estados da região Amazônica.

O projeto prevê investimento total de R$ 1,2 bilhão. O reforço financeiro anunciado nesta segunda vai atender nove estados, sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins.

O recurso poderá ser usado em investimentos nas ações de inteligência e fiscalização; compra ou aluguel de equipamentos, por exemplo, helicópteros e lanchas; e também para ações de rastreamento de ouro e outros minérios.

