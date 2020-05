Alexandre Magno, a nova voz do MP, ao vivo nesta terça

O procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Magno, estará ao vivo no JD1 Notícias nesta terça-feira (26). A nova voz do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) falará sobre ações do órgão durante a pandemia do novo coronavírus, entre diversos assuntos.

Alexandre Magno foi empossado como chefe do MP-MS neste mês e falará também sobre como foi a transição de comando e quais os desafios de sua gestão, que segue até o final de 2022.

A entrevista será transmitida pelo Facebook do JD1 Notícias (clique aqui e curta a página), por onde os internautas poderão fazer perguntas ao procurador-geral, que responderá em tempo real. O ‘bate-papo’ com Alexandre Magno começará às 17h30.

Deixe seu Comentário

Leia Também