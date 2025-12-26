Opinião: A Arte Delicada e Colorida de Lela Riedel

Em geral, a essência de um artista já se anuncia nos primeiros trabalhos, nas intuições inaugurais da juventude. O que vem depois são desdobramentos desse impulso inicial. A Retrospectiva 2025 destaca justamente esse percurso na obra de Lela Riedel ou Marcela Riedel, seu nome de batismo, ilustradora e publicitária que, desde 2019, vem espalhando sua arte com delicadeza e identidade própria.



Seu trabalho ocupa paredes, camisetas, livros e ilustrações personalizadas, sempre marcado pelo uso sensível das cores, elemento central de sua linguagem visual. O “Calendário 2026” sintetiza esse universo: flores, paletas variadas e um convite ao encantamento cotidiano. As cores, em Lela, evocam emoções, criam atmosferas e constroem narrativas sutis, indo além da simples representação.



A maturidade de sua obra também se revelou na Casa Buainain, reaberta como sede da CASACOR, sob o tema “Semear Sonhos”. Nos pisos originais preservados, Lela transformou degraus e azulejos em quadros delicados, reconstituindo memórias com poesia visual. Sua arte, sutil e emocional, confirma Lela Riedel como um talento da nova geração que o Mato Grosso do Sul segue revelando.



Bosco Martins é jornalista e escritor

