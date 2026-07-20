A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 2.908 vagas de emprego nesta segunda-feira (20), distribuídas em 358 ocupações em 35 municípios do Estado. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Inocência concentra o maior número de vagas, com 345 oportunidades, seguida por Campo Grande, com 339; Dourados, com 329; Naviraí, com 196; e Três Lagoas, com 193.

Também aparecem entre os municípios com maior oferta Chapadão do Sul, com 148 vagas; Amambai, com 132; Rio Brilhante, com 126; Costa Rica, com 103; Cassilândia, com 100; e Sidrolândia, com 85.

A função com maior número de postos disponíveis é a de auxiliar de linha de produção, com 289 vagas. Na sequência estão motorista de ônibus rodoviário, com 128; operador de caixa, com 95; trabalhador da cultura de maçã, com 90; motorista de caminhão, com 75; e auxiliar de cozinha, com 69.

Há ainda oportunidades para pedreiro, servente de obras, auxiliar de limpeza, ajudante de obras, vendedor interno, alimentador de linha de produção, costureiro, auxiliar administrativo, operador de máquinas agrícolas, eletricista, açougueiro, repositor de supermercados e soldador.

Os interessados devem procurar a unidade da Funtrab ou da Casa do Trabalhador responsável pelo atendimento em seu município.