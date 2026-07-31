Mulheres de Campo Grande podem se inscrever para o Curso de Pizza Artesanal, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu). A capacitação gratuita será realizada nos dias 4 e 5 de agosto, das 14h às 17h, na Casa da Sopa, no Jardim Inápolis, oferecendo certificado de participação e incentivo à geração de renda e ao empreendedorismo feminino.

A iniciativa integra a programação do Agosto Lilás 2026 e tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional para mulheres que desejam ingressar no mercado de trabalho ou investir no próprio negócio.

A instrutora Jane Arguelho explica que o curso vai além do preparo de uma receita. Segundo ela, as participantes aprenderão técnicas de fermentação, hidratação e escolha das farinhas, conhecimentos que fazem diferença na qualidade da massa e podem se transformar em uma fonte de renda.

“Fazer um curso de massa de pizza artesanal é importante para dominar técnicas precisas de fermentação, hidratação e escolha de farinhas. Isso transforma uma receita comum em um produto leve, crocante e digerível, além de abrir portas para gerar renda extra ou abrir o próprio negócio na área de gastronomia”, destaca.

Durante a capacitação, as alunas terão aulas teóricas e práticas, acompanhando todas as etapas da produção da massa, desde a seleção dos ingredientes até as técnicas que garantem sabor, textura e qualidade ao produto final.

A ação faz parte das iniciativas da Prefeitura para fortalecer a autonomia financeira das mulheres, oferecendo capacitação profissional e incentivando o empreendedorismo como alternativa de geração de renda.

Serviço

Curso de Pizza Artesanal

Data: 4 e 5 de agosto

Horário: das 14h às 17h

Local: Casa da Sopa – Rua Granito, nº 55, Jardim Inápolis

Inscrições: somente pelo WhatsApp (67) 98131-7879