A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 710 vagas de emprego em 114 funções na próxima terça-feira (3), em Campo Grande. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, com 446 vagas que não exigem experiência profissional. Nesta sexta (30) e na segunda-feira (2), a fundação não terá atendimento ao público em razão do ponto facultativo e feriado de Finados.

Entre as funções com maior número de oportunidades para terça-feira, estão operador de caixa (80), auxiliar de linha de produção (55), atendente de lanchonete (52), auxiliar de limpeza (44), atendente de lojas e mercados (28) e repositor de mercadorias (23).

Para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado, há vagas sem exigência de experiência para atendente de lanchonete (52), auxiliar de linha de produção (49), operador de caixa (45) e técnico de carnes e derivados (21).

O painel também reúne 27 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), distribuídas em cinco funções, incluindo empacotador e repositor de mercadorias. Outras 16 oportunidades são para contratos temporários, em sete funções.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 13h, com o cadastro atualizado.

As vagas também podem ser consultadas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A fundação alerta que as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.