Empresários terão consultorias grátis para retomar atividades na pandemia

Os empresários que pretendem reabrir os negócios ou que já estam funcionando durante a pandemia, poderão participar do combo de consultoria gratuitas ofertadas pelo Sebrae/MS, o Sistema Fiems (por meio do Sesi/MS), e o Senac/MS que auxiliará na adoção dos protocolos necessários para a reabertura das atividades.

O combo será nos temas Saúde e Segurança no Trabalho: uma consultoria voltada às empresas que já estão funcionando, e outra para os negócios interessados em reabrir.

O primeiro pacote inclui quatro horas de consultoria em Biossegurança, com foco na elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para qualquer segmento. No caso de negócios da Gastronomia ou Beleza e Estética, a oportunidade salta para seis horas.

Já a segunda consultoria tem seis horas de duração, com foco na reabertura física da empresa, abordando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), finalizando com a elaboração do protocolo de reabertura para ser entregue à prefeitura de cada município.

A analista do Sebrae/MS, Luciene Mattos, explica que todas as orientações são para que o empresário possa operacionalizar o seu negócio sem risco de contaminar seus funcionários e clientes. "A empresa estará preparada para voltar a atuar no mercado, e se for fiscalizada, estará de acordo com as regulamentações técnicas e legislação vigente para funcionamento”, disse.

Apesar da consultoria, a decisão de liberar a atividade comercial é estritamente do poder público. “Iremos revisar todo o PPRA e o PCMSO do estabelecimento e entregar o protocolo de reabertura, para que a empresa fique correta. Se precisar entregar um plano individual de biossegurança nas prefeituras, como em alguns casos, o empresário pode entregar esse protocolo também”, complementa a analista.

As consultorias são ofertadas na plataforma online do programa Sebrae Orienta. Os interessados devem se cadastrar na página orienta.ms.sebrae.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.

Deixe seu Comentário

Leia Também