Sebrae abre inscrições para processo seletivo para nível superior

Em busca de profissional para atuar no espaço ocupacional de Analista Técnico Nível I,o Sebrae/MS abre o processo seletivo para candidatos de nível superior completo em qualquer área do conhecimento, exceto Biológicas e Educação

As vagas são para cadastro de reserva em Campo Grande e as inscrições devem ser feitas até o dia 23 de abril, no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec).

O salário inicial é de R$ 6.076,02 para uma jornada de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em regime presencial

Os benefícios são assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, auxílio alimentação/refeição, vale-transporte e auxílio-creche para mulheres com filhos com idade até três anos e 11 meses e/ou crianças com deficiência ou com condição incapacitante.

O processo seletivo é composto por etapas como análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos. veja o edital em: https://fapetec.selecao.net.br/.

