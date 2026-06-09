Empresas e endereços em quatro municípios de Mato Grosso do Sul são alvos das Operações Sicarius I e II, deflagradas pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (9). A ação transnacional mira uma organização criminosa especializada em contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos e lavagem de dinheiro.

No Estado, os agentes cumprem ordens judiciais nas cidades de Nova Andradina, Maracaju, Mundo Novo e Eldorado. A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias e o cancelamento de CNPJs de empresas de fachada que eram utilizadas pela quadrilha para ocultar o patrimônio bilionário do crime.

De acordo com a PF, o grupo criminoso contava com uma estrutura altamente organizada, que envolvia a falsificação de documentos, placas de veículos e a corrupção de servidores públicos. No total, a operação cumpre 58 mandados de prisão e 62 de busca e apreensão em diversos estados do país.

As medidas judiciais também são cumpridas nos municípios de Guaíra/PR, Mandirituba/PR, Piraquara/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Cascavel/PR, Ubiratã/PR, Londrina/PR, Maringá/PR, Cianorte/PR, Umuarama/PR, Praia Grande/SP, Canelinha/SC, Imaruí/SC, Não-Me-Toque/RS,