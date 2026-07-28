Policiais militares da Força Tática do 9º Batalhão prenderam três homens e recuperaram mercadorias furtadas de um veículo de entregas de lojas digitais. A ação policial ocorreu na segunda-feira (27), em Campo Grande.

A vítima localizou o utilitário subtraído e acionou a Polícia Militar após a ocorrência. Com imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram o carro usado como apoio no crime e intensificaram as buscas na região.

O motorista do veículo de apoio foi abordado e confessou a participação no furto aos policiais. Ele indicou a localização dos outros envolvidos e revelou onde os produtos roubados haviam sido escondidos.

A equipe da 11ª CIPM deu apoio às diligências e recuperou a maior parte dos materiais. Entre os itens apreendidos estavam lavadora de alta pressão, móveis, eletrônicos e a chave do carro da vítima.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e levados para a Depac Cepol com as mercadorias. O carro utilizado pelo trio no auxílio à ação criminosa também foi apreendido pelas autoridades.