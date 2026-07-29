A Polícia Militar Rodoviária apreendeu R$ 284 mil em veículos e mercadorias contrabandeadas na MS-162, em Sidrolândia. As duas apreensões ocorreram durante fiscalizações de rotina realizadas na madrugada desta quarta-feira.

Na primeira abordagem, os agentes interceptaram um carro alugado carregado com 375 pacotes de cigarros e 20 pneus importados. O motorista admitiu que receberia R$ 1 mil para trazer os produtos ilegais até a Capital.

Em seguida, a equipe vistoriou uma furgão recheada com patins, brinquedos, perfumes, garrafas térmicas e andadores infantis. Toda a carga estava desacompanhada das notas fiscais e comprovantes de importação regular.

Somados os produtos e a avaliação dos utilitários retidos, a operação causou prejuízo expressivo ao crime transfronteiriço. Os volumes de contrabando foram recolhidos pelos policiais durante a blitz no trecho estadual.

Após orientação da Polícia Federal, os insumos e os automóveis foram levados à sede da Receita Federal em Campo Grande. Os condutores foram identificados e liberados conforme o procedimento administrativo do caso.