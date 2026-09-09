Homem, de 48 anos, foi preso preventivamente na tarde desta terça-feira (8), na região central de Campo Grande, por suspeita de perseguir a ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência.

A prisão foi realizada pela Equipe de Capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em apoio à Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados.

Conforme a ocorrência, o suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento por cerca de 11 anos e tiveram três filhos. Eles estavam separados havia aproximadamente um ano e três meses.

Segundo o registro policial, após o fim da relação, o homem teria passado a perseguir a ex-companheira e monitorar sua rotina, chegando a abordá-la na saída do trabalho. A vítima já contava com medidas protetivas, que teriam sido descumpridas reiteradamente, e relatou temer pela própria integridade.

O suspeito foi localizado no final da tarde no centro de Campo Grande e encaminhado para os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.