Imagens de uma câmera de segurança registraram momentos de desespero vividos por Gian Marcelo, de 27 anos, durante um roubo na noite de sexta-feira (16), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

No vídeo, o jovem aparece correndo para tentar escapar dos suspeitos, mas acaba baleado e cai no chão. Mesmo ferido, ele se rasteja em busca de abrigo e socorro. A gravação também registra em áudio o momento dos disparos.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, Gian havia acabado de chegar de Ponta Porã quando foi vítima do roubo. Ele foi socorrido, mas morreu após ser hospitalizado.

Vídeo:

──────────────────────────────

Suspeito é morto em confronto

Bruno Rafael Souza da Silva, de 18 anos, morreu em confronto com militares do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Ele era um dos suspeitos de participação no roubo seguido de morte que vitimou Gian Marcelo, de 27 anos, na sexta-feira (16), no bairro Parque do Lageado, na Capital. Na ocasião, a vítima morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo.

Durante a ação, outro suspeito de participação no caso foi preso. Yuri Silva Santos Modesto, de 27 anos, também investigado pelo crime, foi preso durante a operação. Ele teria repassado informações que permitiram localizar Bruno Rafael, que acabou morrendo após entrar em confronto com os policiais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.