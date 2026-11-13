Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos em flagrante pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), na manhã desta sexta-feira (13), durante uma operação em Campo Grande. Eles são investigados por suspeita de ligação com o Comando Vermelho (CV) e de atuação no apoio financeiro da facção na região do bairro Nova Lima.

Segundo a Polícia Civil, a dupla seria responsável por recolher dinheiro obtido com a venda de drogas em pontos de comercialização e usar os valores para financiar a compra de novos carregamentos de entorpecentes e armas. Os investigadores também apuram cobranças de dívidas relacionadas ao tráfico, supostamente feitas mediante ameaças e uso de armas de fogo.

A investigação reuniu, inclusive, um vídeo publicado em rede social no qual um dos suspeitos aparece armado ameaçando um suposto devedor, enquanto o outro dirige e grava a ação. Informações recentes indicavam que outra pessoa poderia ser alvo de uma cobrança, o que levou a DENAR a pedir mandados de busca e apreensão em caráter de urgência.

Durante as buscas, na casa de um dos investigados, no Jardim Columbia, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, 36 munições e um Volkswagen Fox que teria sido utilizado na ameaça registrada em vídeo.

O segundo investigado foi localizado no Nova Lima. No veículo dele, os policiais encontraram um simulacro de pistola, enquanto, na residência, apreenderam um caderno com anotações que podem estar relacionadas à prática de agiotagem.

Os dois foram autuados por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, e os celulares apreendidos serão analisados para aprofundar a investigação e identificar possíveis vítimas e outros envolvidos.