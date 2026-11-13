Um caminhão transportando drogas e pneus de origem estrangeira foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (11), em Dourados. A carga incluía 68,5 quilos de pasta base de cocaína, 2,1 quilos de haxixe e 26 pneus.

Durante a abordagem, os policiais questionaram o motorista sobre a viagem e os produtos transportados. Ele confessou que levava os pneus e três bagagens com os entorpecentes.

Segundo o condutor, a carga ilícita havia saído de Ponta Porã e seguiria até Maringá (PR).

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.