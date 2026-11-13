Mais de 4 mil pessoas passaram pelo 8º Seminário Nacional de Compras Públicas (SENACOP), realizado entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13), em Campo Grande. O evento foi encerrado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, reunindo servidores de 17 estados e representantes de 55% dos municípios de Mato Grosso do Sul.

Durante os três dias, a programação debateu desafios e mudanças nas compras públicas, com temas como inteligência artificial, planejamento das contratações, licitações eletrônicas e aplicação da Lei nº 14.133. A proposta foi discutir formas de tornar os processos mais eficientes e melhorar a aplicação dos recursos públicos.

Um dos destaques do último dia foi a palestra do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, com o tema “Depois da Lei nº 14.133: que contratação pública queremos construir?”.

Antes, Saulo David apresentou a palestra “Licitações eletrônicas nas Estatais”. Além das palestras, o seminário contou com uma feira paralela, de acesso gratuito, que reuniu empresas e apresentou tecnologias, produtos e serviços voltados à administração pública.

Nesta edição, o evento também ofereceu um laboratório de inteligência artificial com instrutor em tempo integral, aproximando as ferramentas digitais da rotina dos profissionais responsáveis pelas contratações públicas.