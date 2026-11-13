A família de Regiane da Silva Martins procura informações sobre o paradeiro da mulher, desaparecida desde a manhã de quarta-feira (11), na região do Jardim Taveirópolis, em Campo Grande. Desde então, ela não fez contato com os familiares, e o caso foi registrado na polícia.

Segundo o relato da filha ao JD1, Regiane tomou café da manhã com o marido e, depois que ele saiu para trabalhar, não foi mais encontrada em casa. Quando retornou, por volta das 14h, percebeu que ela havia saído. O carro e a motocicleta permaneceram na residência, mas o celular e a bolsa com documentos não estavam no local.

Inicialmente, a família imaginou que ela pudesse ter saído para caminhar ou ir à academia, hábito que mantinha. No entanto, Regiane não compareceu à academia naquele dia e também não retornou para casa.

Após o desaparecimento, o telefone permanece desligado. Conforme os familiares, também não houve movimentações nas contas bancárias nem utilização dos cartões de crédito. A filha afirma que a mãe não tinha histórico de problemas psicológicos ou episódios que pudessem explicar o desaparecimento, o que aumentou a preocupação.

Os parentes já procuraram informações em hospitais e em localidades próximas, como Terenos, Taboco e regiões conhecidas como Céuzinho e Inferninho. Também tentam obter imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar por onde Regiane passou e quais roupas vestia quando saiu de casa.

A família pede ajuda da população para localizar a mulher. Qualquer informação pode ser repassada pelos telefones: