Um homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) após ser espancado na manhã deste sábado (14), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Com lesões no rosto, possivelmente provocadas por golpes recebidos durante a agressão, a vítima procurou abrigo nos “predinhos”, localizados na Avenida Cândido Garcia de Lima. Diante da situação, o socorro médico e a Polícia Militar foram acionados.

O caso deverá ser apurado, e a ocorrência será encaminhada à Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da agressão nem sobre os envolvidos.

Após os primeiros atendimentos no local, a equipe do Samu encaminhou a vítima ao Hospital Santa Casa, em Campo Grande.

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