Após perseguição, SUV com R$ 1 mi em droga é interceptado em rodovia na fronteira

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou, na manhã de domingo (1º), uma grande apreensão de entorpecentes durante fiscalização de trânsito e combate a crimes na rodovia MS-295, km 15, no trecho entre Tacuru e Iguatemi.

Durante a ação, os policiais deram ordem de parada a condutor de um veículo GM Captiva, que desobedeceu à sinalização policial e tentou fugir em alta velocidade, colocando em risco os demais usuários da via. Ele foi perseguido e o veículo interceptado. Em vistoria no SUV, os policiais encontraram cerca de 500 quilos de maconha.

O motorista foi preso em flagrante acusado de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa.

O entorpecente apreendido foi avaliado em cerca de R$ 1 milhão, já o veículo utilizado no transporte possui valor aproximado de R$ 35 mil.

O autor, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso é investigado.



