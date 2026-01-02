Bebedeira termina com furto de celular e homem agredido por três no Itamaracá

Rapaz, de 31 anos, além de ser furtado, foi agredido por três pessoas no final da noite desta quinta-feira, dia 1º, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Ele estava bebendo com os suspeitos em frente a uma residência, quando por motivos a serem esclarecidos, houve uma discussão e consequentemente as agressões e o furto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima não soube identificar o nome completo dos três indivíduos.

Ele ressaltou que diante das agressões, saiu correndo do local e deixou os pertences para trás. O rapaz teve o celular, documentos e a carteira furtados, além de uma motocicleta que estava em nome de terceiros.

O homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e furto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também