Polícia

Bebedeira termina com furto de celular e homem agredido por três no Itamaracá

Ele teve o celular, documentos e a carteira furtados, além de uma motocicleta que estava em nome de terceiros

02 janeiro 2026 - 12h11Luiz Vinicius
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Rapaz, de 31 anos, além de ser furtado, foi agredido por três pessoas no final da noite desta quinta-feira, dia 1º, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Ele estava bebendo com os suspeitos em frente a uma residência, quando por motivos a serem esclarecidos, houve uma discussão e consequentemente as agressões e o furto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima não soube identificar o nome completo dos três indivíduos.

Ele ressaltou que diante das agressões, saiu correndo do local e deixou os pertences para trás. O rapaz teve o celular, documentos e a carteira furtados, além de uma motocicleta que estava em nome de terceiros.

O homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e furto.

