Polícia

Briga por ciúmes entre vizinhos vai parar na delegacia em Campo Grande

Eles teriam trocados ofensas e socos durante a confusão no Coronel Antonino

01 novembro 2025 - 10h31Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

O que começou como uma discussão entre vizinhos acabou em confusão e terminou na delegacia na madrugada deste sábado (1º), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada por volta das 00h44 para atender uma denúncia de agressão em uma casa na Rua Gavião.

No local, uma moradora contou aos policiais que foi agredida por um casal de vizinhos após uma discussão motivada por ciúmes. Segundo ela, durante o desentendimento, o homem chegou a dar um soco em seu rosto.

Os militares foram até a residência do casal, que mora a poucos metros da vítima. Ao serem questionados, eles negaram as acusações e disseram que a vizinha teria começado a briga, atacando a mulher, que apenas se defendeu. O marido, conforme relatou o casal, tentou separar as duas.

As duas mulheres tinham escoriações pelo corpo, e a denunciante apresentava um ferimento na boca, resultado da confusão.

Com apoio de outra equipe, todos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato.

