Polícia

Carro funerário capota ao desviar de animal na MS-396, em Santa Rita do Pardo

O corpo que estava sendo transportado precisou ser revido por outro veículo

05 dezembro 2025 - 17h51Brenda Assis     atualizado em 05/12/2025 às 18h05
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Foto: Elias Ramos/ Cenário MS )

O carro de uma empresa funerária se envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira (4) na MS-395, enquanto realizava o translado do corpo de Welliton da Silva Padilha, de 38 anos. O homem havia falecido mais cedo após ser vítima de um acidente de trânsito em Bataguassu e estava sendo levado de Três Lagoas para Bataguassu para o velório.

Conforme o site Cenário MS, o acidente aconteceu no quilômetro 92 da MS-395, no perímetro urbano de Santa Rita do Pardo. O motorista do carro funerário fez uma manobra brusca para evitar um animal silvestre que invadiu a pista, perdendo o controle de direção saindo da pista e capotando ao atingir uma canaleta de água localizada as margens da estrada.

Motoristas que passavam pela região prestaram socorro imediato ao motorista da funerária, que felizmente não sofreu ferimentos graves. Uma outra empresa funerária de Bataguassu foi acionada para realizar a remoção do corpo, enquanto uma empresa de guincho também da cidade foi chamada para retirar o veículo acidentado da pista.

A morte de Welliton ocorreu na manhã de quinta-feira (4), após ele ser atingido por um veículo na última segunda-feira (1º), no quilômetro 30 da BR-267, em Bataguassu. O site Cenário MS detalhou que o Chevrolet Corsa teria invadido a pista de Welliton e causado o acidente.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bataguassu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O condutor do Corsa, que estava sozinho no veículo, não sofreu ferimentos.

