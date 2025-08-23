Menu
Polícia

Contrariando informações iniciais, jovem baleado no Buriti passa por cirurgia, diz família

Apesar do óbito informado mais cedo, familiar negou a informação e diz que a vítima realiza cirurgia na Santa Casa e aguardará vaga na UTI

23 agosto 2025 - 11h22Sarah Chaves    atualizado em 23/08/2025 às 12h11
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

O jovem Rafael de Souza, de 25 anos, foi vítima de um atentado na manhã deste sábado (23) em Campo Grande. Ele foi alvejado enquanto dirigia um veículo HB20 branco, acompanhado por um grupo de amigos que saíam de uma boate na região do Guanandi.

O boletim de ocorrência havia informado o óbito do jovem, divulgado anteriormente pelo JD1 Notícias, mas conforme a família, Rafael esta em centro cirúrgico da Santa Casa no momento, e ainda luta pela vida e aguardará vaga na UTI. O passageiro, que também foi baleado, segue internado na ala vermelha.

O ataque ocorreu no cruzamento da Rua Antônio Bandeira com a Avenida Dr. Nasry Siufi, no bairro Buriti, quando o veículo, parado no semáforo, foi cercado por criminosos em um carro preto. Pelo menos 14 disparos foram efetuados contra o veículo, fazendo com que os suspeitos fugissem em alta velocidade.

Rafael, que estava ao volante, foi socorrido juntamente com um passageiro ferido e levado à Santa Casa.

Outros três amigos, um jovem de 23 anos e duas mulheres, de 18 e 20 anos, não se feriram. Eles relataram à polícia que não houve qualquer tipo de confusão na boate e desconhecem o motivo do ataque.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como homicídio e tentativa de homicídio, e as autoridades seguem em busca de informações para esclarecer a motivação do crime.

