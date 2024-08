Criança morre afogada durante festa de aniversário de 1 ano em Fátima do Sul

Um menino, que estava completamento 1 ano de idade, morreu afogado durante sua festa de aniversário, realizada durante o domingo (4), na cidade de Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações de jornalistas locais, a família estava comemorando o aniversário do pequeno, quando ele se afastou e ninguém percebeu. Quando os familiares deram conta do desaparecimento, o menino estava dentro da piscina.

Os familiares tentaram reanimar a criança e chegaram a levá-lo para o hospital da cidade, mas o bebê não resistiu e faleceu.

O caso está sendo apurado pelas autoridades locais, para entender o que teria acontecido.

