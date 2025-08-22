Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Dono de farmácia preso em operação é solto após parcelar fiança em Campo Grande

Ação policial recolheu cerca de 105 medicamentos que estavam irregulares no estabelecimento

22 agosto 2025 - 17h41Luiz Vinicius
Várias caixas de medicamentos foram apreendidasVárias caixas de medicamentos foram apreendidas   (Divulgação/PCMS)

O proprietário de uma farmácia, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande, recebeu liberdade provisória após parcelar a fiança estipulada em R$ 10 mil pela Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (22).

A primeira parcela foi paga, conforme consta no documento inserido na justiça. Ele ainda deve arcar com mais dois meses dos valores a serem depositados na conta do Tribunal de Justiça.

Ele ainda recebeu algumas medidas cautelares a serem cumpridas e caso não cumpra, poderá ser preso novamente.

A ação policial retirou 105 medicamentos irregulares de circulação. O dono da farmácia optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório na Polícia Civil.

A 'Operação Galeno' cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos de oito investigados suspeitos de integrar um grupo de WhatsApp denominado “Farmácia Livre”, criado para venda ilegal de medicamentos de uso restrito.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia fecha abatedouro clandestino de frangos no Los Angeles
Polícia
Polícia fecha abatedouro clandestino de frangos no Los Angeles
Ministro Flávio Dino do STF -
Polícia
Dino diz que STF não pode ceder a coações, chantagens e ameaças
Delegacia de Mundo Novo
Polícia
Homem inventa roubo para acionar seguro de carro e acaba descoberto em Mundo Novo
JD1TV: Homem é socorrido inconsciente após incêndio em panela deixada no fogão em MS
Polícia
JD1TV: Homem é socorrido inconsciente após incêndio em panela deixada no fogão em MS
JD1TV: Técnico de internet cai da escada durante serviço no Centro de Campo Grande
Polícia
JD1TV: Técnico de internet cai da escada durante serviço no Centro de Campo Grande
O caso aconteceu na manhã de quinta-feira
Polícia
Bombeiros ajudam mulher a ter filho em casa durante parte de emergência em Nova Andradina
Enchentes no RS
Polícia
Morador do RS se muda sem avisar a familia após enchentes e é encontrado em MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Ladrão apanha de moradores do Noroeste após invadir casa
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
JD1TV: Caminhão tanque e caminhonete pegam fogo após colisão em Inocência
O acidente aconteceu no final da tarde de ontem
Polícia
Motociclista bêbado é preso por atropelar mãe com bebê de colo e criança de 4 anos em Camapuã

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval