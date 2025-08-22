Dono de farmácia preso em operação é solto após parcelar fiança em Campo Grande

O proprietário de uma farmácia, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande, recebeu liberdade provisória após parcelar a fiança estipulada em R$ 10 mil pela Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (22).

A primeira parcela foi paga, conforme consta no documento inserido na justiça. Ele ainda deve arcar com mais dois meses dos valores a serem depositados na conta do Tribunal de Justiça.

Ele ainda recebeu algumas medidas cautelares a serem cumpridas e caso não cumpra, poderá ser preso novamente.

A ação policial retirou 105 medicamentos irregulares de circulação. O dono da farmácia optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório na Polícia Civil.

A 'Operação Galeno' cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos de oito investigados suspeitos de integrar um grupo de WhatsApp denominado “Farmácia Livre”, criado para venda ilegal de medicamentos de uso restrito.

