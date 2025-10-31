Enfermeiro tenta estuprar jovem de 18 anos várias vezes na Capital: 'se fosse outro, você deixava'

Uma jovem de 18 anos denunciou à polícia ter sofrido diversas tentativas de estupro por um homem de 52 anos, que costumava pernoitar na residência da família em Campo Grande. O caso foi registrado no dia 29 de outubro.

Segundo o depoimento da vítima, ambos moravam anteriormente no Assentamento Santa Mônica, mas se mudaram há cerca de dois meses. Mesmo após a mudança, o homem, identificado como enfermeiro industrial e amigo da família, continuava a frequentar a casa semanalmente.

Em um dos episódios, a jovem relatou que o suspeito entrou nu em seu quarto, passou as mãos em seu corpo e tentou retirar suas roupas. Apesar das insistências, ele acabou desistindo, mas repetiu o comportamento em outras ocasiões, fazendo com que a vítima acordasse várias vezes assustada. Em uma das tentativas, ele teria dito: "Se fosse outro, você deixava".

A vítima contou os fatos inicialmente a um amigo, que repassou a informação ao pai da jovem, que acionou a polícia.

Após ser preso, ele passou por audiência de custódia recebendo liberdade provisória, com restrições como monitoração eletrônica, proibição de se aproximar da vítima, mantendo distância mínima de 300 metros, proibição de qualquer contato com a jovem e a obrigatoriedade de participar do projeto “Um olhar além da vítima”, promovido pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

