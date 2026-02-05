Menu
Polícia

Homem diz ter sido dopado e roubado dentro da própria casa em Dourados

Na noite que os R$ 9 mil sumiram da residência, a vítima estava recebendo visitas

05 fevereiro 2026 - 18h24Brenda Assis
Cédulas de dinheiroCédulas de dinheiro   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um homem de 52 anos registrou um boletim de ocorrência por furto nesta quinta-feira (5), em Dourados, após ter R$ 9,1 mil roubados de dentro de sua casa no último dia 1º de fevereiro, no bairro Coohab, em Dourados.

De acordo com o registro policial, o dinheiro era resultado de trabalho informal com venda e reforma de cadeiras. A vítima contou que costumava guardar o valor em uma pochete preta, escondida atrás de uma gaveta do guarda-roupa. No dia do ocorrido, porém, retirou a quantia do local habitual e a colocou na parte superior do móvel.

Ainda conforme o boletim, havia outras pessoas na residência naquele dia, entre familiares e conhecidos. Uma delas relatou que, durante a noite, quando o morador já estaria sozinho, um homem apareceu e teria ingerido bebida alcoólica com ele. A vítima afirmou à polícia que não se lembra da presença dessa pessoa.

Os demais presentes disseram não saber sobre o desaparecimento do dinheiro.

O homem também relatou que tem o hábito de consumir cerveja e estranhou o fato de, mesmo alimentado, ter ficado sem consciência do que aconteceu por cerca de duas horas. Por isso, suspeita que possa ter sido dopado.

O caso foi registrado como furto e será investigado pela Polícia Civil.

