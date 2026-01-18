Homem é assassinado a tiros em praça de Miranda

Flávio Adriano foi assassinado com tiros durante a noite deste sábado, dia 17, enquanto estava em uma praça de Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande.
Informações apontam que a vítima estava em um dos bancos da praça, quando foi surpreendido pelo atirador e não teve tempo de escapar.
Segundo o site A Princesinha News, as circunstâncias do homicídio ainda não foram esclarecidas não há informações sobre autoria ou motivação para o crime.
Os socorristas chegaram a ser acionados, porém, nada puderam fazer.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Quase um ano após o crime, polícia prende suspeito de homicídio em Tacuru
Polícia
Homem mata amigo a facadas após desentendimento por imóvel no Jardim Noroeste
Polícia
Filho matou o pai na frente de crianças e fugiu usando motocicleta no Colúmbia
Polícia
Adolescente pede ajuda a vizinha após ser dopada e espancada por familiares na Capital
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Operação prende grupo por pesca ilegal e disparos contra PM em Água Clara
Polícia
Polícia age rápido e prende acusado de matar jovem em tabacaria de Dourados
Polícia