Homem é assassinado a tiros em praça de Miranda

Flávio Adriano foi assassinado com tiros durante a noite deste sábado, dia 17, enquanto estava em uma praça de Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima estava em um dos bancos da praça, quando foi surpreendido pelo atirador e não teve tempo de escapar.

Segundo o site A Princesinha News, as circunstâncias do homicídio ainda não foram esclarecidas não há informações sobre autoria ou motivação para o crime.

Os socorristas chegaram a ser acionados, porém, nada puderam fazer.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

