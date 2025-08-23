Homem é encontrado morto em casa no bairro São Conrado

Um homem de 43 anos foi encontrado morto no interior de sua casa, localizada no Bairro São Conrado, em Campo Grande na sexta-feira (22). A irmã da vítima relatou que ele foi encontrado sem vida por um amigo da família.

A dona do imóvel estranhou a ausência do homem e pediu para que o amigo fosse até a residência verificar. Ao chegar no local, o amigo encontrou o corpo e imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local.

O atendimento médico registrou que a vítima estava na sala, deitada de costas, com rigidez cadavérica e sem pulso, sem sinais de violência externa. O registro aponta que a vítima era usuária de entorpecentes e morava sozinha.

