
Polícia

Homem é encontrado morto em casa no bairro São Conrado

Amigos desconfiaram da ausência da vítima quando foram até sua residência

23 agosto 2025 - 09h52Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande

Um homem de 43 anos foi encontrado morto no interior de sua casa, localizada no Bairro São Conrado, em Campo Grande na sexta-feira (22). A irmã da vítima relatou que ele foi encontrado sem vida por um amigo da família.

A dona do imóvel estranhou a ausência do homem e pediu para que o amigo fosse até a residência verificar. Ao chegar no local, o amigo encontrou o corpo e imediatamente acionou o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local.

O atendimento médico registrou que a vítima estava na sala, deitada de costas, com rigidez cadavérica e sem pulso, sem sinais de violência externa. O registro aponta que a vítima era usuária de entorpecentes e morava sozinha.

